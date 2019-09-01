В Петербурге при участии главы города Беглова был учрежден Фонд поддержки инноваций

В эту пятницу в Петербурге был реализован уникальный проект, который может стать примером для других мегаполисов страны. Крупнейшие компании России при поддержке главы Петербурга Александра Беглова учредили новый Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив.

Из названия понятно, чем он будет заниматься. Аккумулировать лучшие идеи и помогать претворять их в жизнь. Среди учредителей — крупнейшие компании страны Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», «Банк ВТБ», Ростелеком, а также старейшие предприятия Петербурга и «Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома».

«Хотел вас поблагодарить. Сказать огромное спасибо. И конечно за создание фонда. Тот фонд, который вы создали для поддержки молодежи. Для молодежи должны быть социальные лифты. А фонд — это как раз то социальный лифт для развития нашей молодежи», — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Ключевые направления, по которым будет работать фонд — комфортный, социальный, умный и открытый город. Задача — прорыв по всем направлениям. И потенциал есть. Петербург со дня основания был центром притяжения для лучших умов современности. Ведь Петр I и его сподвижники тоже смогли совершить невозможное, благодаря инновациям. Кстати, одним из первых указов основателя города — было учреждение на берегах Невы Академии наук и знаменитого университета — легендарного СПБГУ, который выпустил целую плеяду знаменитых ученых.

Город уже сейчас можно назвать IT-столицей. Здесь готовят лучших специалистов, за которыми охотятся крупнейшие компании мира. Но надо отдать должное все больше наших выпускников остаются работать на родине, и это важно — сберечь лучшие умы для России.

«Мы знаем, что у Петербурга великое прошлое. Мы ориентируемся на то, что у него будет такое же великое будущее, чтобы оно сложилось, чтобы его ускорить, мы берем для себя такую парадигму инновационного ускорения», — сказала директор «Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая.

Качественный прорыв в развитии города, к слову, наметился еще в прошлом году. И это касается не только фундаментальных наук или сферы высоких технологий.

В Петербург вернулись инвестиции, сюда переводят свои центры крупные федеральные компании. И вот результат — вместо дефицита бюджета — 2018 год завершился с профицитом. А промышленное производство развивается темпами, превышающими общероссийские показатели.

«За последнее время Санкт-Петербург делает резкий рывок если раньше мы как-то чувствовали, что город спит и в нем можно сказать ничего не происходит. Ну кроме такого туристического потока традиционного, то сейчас есть нововведения, которые вот прям за последние полгода было достаточно много», — отметил политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Все эти цифры и факты, конечно, имеют и более прикладное значение. Город, в первую очередь, стал комфортнее для горожан. Новые дороги, транспортные развязки, станции метро, и конечно социальные объекты.

Здесь, кстати, Петербург обошел даже Москву. Ну и конечно меняется Петербург внешне. Сейчас здесь реализуется самая масштабная за последние годы программа благоустройства. Город приводят в порядок — всюду новые улицы, парки, скверы. Вот здесь совсем скоро появится новая визитная карточка Петербурга — арт-парк. Жители уже выбирает ему имя. Это место станет еще одним центром притяжения. И это только начало.

«А есть вот просто городская среда. Уникальная замечательная в Петербурге городская среда потому что если ее как бы благоустроить или как-то сделать комфортной для жизни людей тогда это будет как бы важный и будет большая вот такая большое дело», — считает ректор Петербургской Академии художеств Семен Михайловский.

Санкт-Петербург возвращает столичный статус. Все это говорит об одном — город вновь в центре внимания Федерального центра. Возвращает себе некогда утраченный столичный статус, и превращается в динамично развивающийся мегаполис.

Кстати этот подтверждает вот еще какая деталь. В 2019 году в город приедет на 10% больше туристов чем в прошлом, когда проходил чемпионат мира. Петербург становится еще привлекательней и для россиян, и для иностранцев. И каждый, кто приезжает сюда, влюбляется в наш город навсегда.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три новые станции метро откроют в Петербурге 5 сентября.