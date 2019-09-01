Ломаченко победил Кэмпбелла и стал чемпионом мира по трем версиям

Украинский боксер Василий Ломаченко в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, одержал победу над британцем Люком Кэмпбеллом по очкам — 119:108, 118:109, 118:109, сообщает Championat.com.

Преимуществом в начале боя владел британский спортсмен, но вскоре украинец полностью «перетащил одеяло» на себя и стал записывать на свой счет один раунд за другим. Дважды Василий Ломаченко чуть не завершил поединок досрочно. Восьмая трехминутка и вовсе превратилась в одностороннее избиение соперника, в которой Люк Кэмпбелл выстоял, время от времени вступая в размены.

Боксер из Незалежной в последующих раундах удерживал ход боя под своим контролем и даже отправил оппонента в нокдаун. На заключительной минуте 12 раунда Василий Ломаченко вновь был в шаге от досрочного успеха, но британец держался до конца.

Победа по результатам боя была присуждена украинскому боксеру, который не только смог сохранить два титула по версиям WBA Super и WBO, но и завоевать пояс WBC.

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