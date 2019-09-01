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Лукашенко посоветовал производителям сахара «не страдать» из-за России

, 9:57 28

Президент Белоруссии призвал искать новые рынки для реализации продукта.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Arco Images / Musterer, Werner, Dietmar Plewka

Во время поездки по хозяйствам Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал производителям сахара искать новые рынки для реализации продукции, а не концентрироваться на России. Об этом сообщает URA.RU.

«Вы мне не страдайте. Россия не единственная в мире», — заявил лидер государства.

По мнению Лукашенко, производителям нужно не только работать в поле, но и всерьез задуматься о поиске новых рынков сбыта сахара. Президент Белоруссии призвал Минсельхозпрод и губернатора Минской области «шевелиться» и искать тех, кому можно продать продукцию.

В России накопились излишки сахара, поэтому цену при закупках в Белоруссии на него снизили примерно на 50 копеек за килограмм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко дал возможность Депардье «пожить среди крестьян».

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