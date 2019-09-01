Лукашенко посоветовал производителям сахара «не страдать» из-за России

Во время поездки по хозяйствам Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал производителям сахара искать новые рынки для реализации продукции, а не концентрироваться на России. Об этом сообщает URA.RU.

«Вы мне не страдайте. Россия не единственная в мире », — заявил лидер государства.

По мнению Лукашенко, производителям нужно не только работать в поле, но и всерьез задуматься о поиске новых рынков сбыта сахара. Президент Белоруссии призвал Минсельхозпрод и губернатора Минской области «шевелиться» и искать тех, кому можно продать продукцию.

В России накопились излишки сахара, поэтому цену при закупках в Белоруссии на него снизили примерно на 50 копеек за килограмм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко дал возможность Депардье «пожить среди крестьян».