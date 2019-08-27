Лукашенко дал возможность Депардье «пожить среди крестьян»

Известный французский актер Жерар Депардье не прекращает поиски лучшей жизни, передает «Ридус».

Сейчас артист находится в Белоруссии. Президент страны радушно принял звезду мирового кинематографа и выделил ему участок площадью 15 соток в аренду на 99 лет, стоимостью 65 долларов в год.

Депарье был очень рад возможности «пожить среди крестьян» в деревне Лапоровичи в пригороде Минска. Актер назвал Александра Лукашенко «хорошим человеком».

Жерар Депарье сбежал от высоких налогов во Франции и обзавелся российским паспортом и квартирой в Саранске в 2013 году. Через пять лет у именитого француза нашли неоплаченные долги и в России.