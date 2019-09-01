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«Глупо оговорилась»: Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

, 10:18 Видео 2 291

Певица опубликовала видео в Instagram, на котором публично попросила прощения у супруги Иосифа Пригожина.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Шахиджанян, Instagram @nargizzakirova_official

Наргиз Закирова опубликовала в своем Instagram видео, адресованное певице Валерии и Иосифу Пригожину. 48-летняя Наргиз попросила прощения у супруги продюсера за нелепую, по ее словам, оговорку.

В интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить» Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях», противопоставляя эпатажную себя всем остальным «мирным» звездам шоу-бизнеса.

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Однако вскоре после выхода передачи Закирова решила извиниться за свои слова, которые, судя по всему, очень задели Валерию.

«Прозвучало все именно так, что Валерия — это именно та самая „телочка в туфлях“. Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась», — попросила прощения Наргиз у жены Пригожина и сказала, что на самом деле к Валерии она относится очень хорошо.

Подписчики поддержали Наргиз и написали, что ничего страшного в словах артистки не нашли.

«Если бы меня в ее возрасте назвали телочкой, я б обрадовалась»;

«Ничего плохого не было сказано»;

«Я тоже, кстати, ничего не услышала такого в контексте. Но раз Валерия обиделась, то извинения в кассу. Наргиз молодец!»

«Ничего страшного, думаю она должна понять общую мысль сказанного», — написали фолловеры.

Ранее Наргиз пошутила в Instagram, что уходит в монастырь.

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