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  4. Снимок располневшего и постаревшего Валерия Гаркалина удивил фанатов

Снимок располневшего и постаревшего Валерия Гаркалина удивил фанатов

, 12:32 Фото 283

Звезда фильмов «Катала», «Белые одежды», «Ширли-мырли» и многих других опубликовал новое фото в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков, Instagram @garkalin

Известный российский актер театра и кино Валерий Гаркалин за последнее время перенес множество болезней. Он пережил несколько инфарктов, а в 2018 году его срочно госпитализировали с пневмонией, из-за которой артист более десяти дней пробыл в состоянии искусственной комы. Поэтому поклонники всегда очень переживают за здоровье кумира.

Недавно Гаркалин поделился в своем Instagram-аккаунте новым фото. Актер запечатлен за столиком кафе. В пиджаке и клетчатой рубашке он держит в руках телефон.

Instagram @garkalin

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Фанаты были удивлены, увидев фото. Они отметили, что Валерий Борисович заметно располнел и постарел, судя по снимку. Возраста 65-летнему артисту прибавила и борода.

«Борода старит. Но православно», — написал один из поклонников.

А вот другие фолловеры заметили в Гаркалине только хорошее и пожелали ему крепкого здоровья.

«Мудрый! Добрый! Светлый!»

«Рад вас видеть в добром здравии», — написали фанаты.

Ранее Валерий Гаркалин рассказал, как жена помогла ему побороть смерть.

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