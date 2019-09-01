«Настоящая!»: Екатерина Гусева восхитила фанатов фотографией без макияжа

Российская актриса театра и кино 43-летняя Екатерина Гусева отдыхает сейчас в Карелии, откуда делится с подписчиками в Instagram живописными фотографиями. Каблуки и женственные наряды артистка сменила на комфортную одежду и отсутствие макияжа.

Недавно звезда «Бригады» опубликовала снимок, на котором продемонстрировала естественную внешность. Актриса прислонилась к дереву, показывая лицо, на котором полностью отсутствует макияж.

Настя Ивлеева в бикини записала неудачное видео в бассейне

Instagram @_ekaterinaguseva_

Поклонники оценили фото Гусевой и восхитились ее натуральной красотой.

«Такая красивая, настоящая и естественная!»

«Красавица! Мила и очаровательна!»

«Загадка, тайна и очарование»

«Вы королева вдохновения…» — написали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети обсуждают фото Брежневой без макияжа. Звезда попробовала себя в качестве модели для глянцевого издания.