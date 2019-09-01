«Рособоронэкспорт» может заключить миллиардные сделки по итогам МАКС-2019

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал о планах заключения контрактов с зарубежными странами по поставкам оборонной продукции по итогам авиа-форума МАКС-2019. Об этом сообщают «Известия».
Руководитель «Рособоронэкспорта» утверждает, что авиационно-космический салон стал очень хорошим рекламным средством. Высокопоставленные иностранные граждане с интересом наблюдали за демонстрацией самолетов, вертолетов, средств ПВО и летной программой мероприятия.
По его словам, с начала 2019 года Россия экспортировала продукцию оборонно-промышленного комплекса на 8,5 миллиарда долларов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МАКС-2019 побил все собственные рекорды по посещаемости.