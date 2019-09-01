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  4. «Рособоронэкспорт» может заключить миллиардные сделки по итогам МАКС-2019

«Рособоронэкспорт» может заключить миллиардные сделки по итогам МАКС-2019

, 12:49 27

Госкорпорация намерена подписать контракты с зарубежными странами по поставкам авиатехники и средств ПВО.

Фото : ТАСС / Сергей Бобылев

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал о планах заключения контрактов с зарубежными странами по поставкам оборонной продукции по итогам авиа-форума МАКС-2019. Об этом сообщают «Известия».

«Специалисты АО „Рособоронэкспорт“ провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов», — сказал Михеев.

Руководитель «Рособоронэкспорта» утверждает, что авиационно-космический салон стал очень хорошим рекламным средством. Высокопоставленные иностранные граждане с интересом наблюдали за демонстрацией самолетов, вертолетов, средств ПВО и летной программой мероприятия.

«Демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе: специалисты „Рособоронэкспорта“ зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира», — заявил Александр Михеев.

По его словам, с начала 2019 года Россия экспортировала продукцию оборонно-промышленного комплекса на 8,5 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МАКС-2019 побил все собственные рекорды по посещаемости.

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