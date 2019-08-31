МАКС-2019 побил все собственные рекорды по посещаемости

Проходящий в эти дни в подмосковном Жуковском авиасалон МАКС-2019 побил в субботу, 31 августа, все собственные рекорды по дневной посещаемости. Посмотреть на авиатехнику в этот день пришли более 170 тысяч посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штабе по обеспечению безопасности мероприятия.

«В субботу МАКС посетили более 173 тысяч человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения», — приводит агентство слова собеседника.

Информацию подтвердили и организаторы МАКС-2019. Как сообщается на официальном сайте авиасалона, в первый же день массового посещения выставки, 30 августа, на нее пришли рекордные 104 тысячи человек. Такой интерес в оргкомитете связывают с выступлениями пилотажных групп и интересной специальной программой для молодежи и студентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время авиашоу на МАКС-2019 пилоты впервые написали в небе текст с помощью новой технологии.