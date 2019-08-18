Работодателям могут разрешить тестировать сотрудников на употребление алкоголя

Работодатели могут получить разрешение на тестирование сотрудников на употребление алкоголя. С инициативой выступило Министерство здравоохранения России, сообщает РИА Новости. Предполагается, что данная мера может помочь снизить количество несчастных случаев на производстве. Идея была опубликована в программе «Укрепление здоровья работающих».

«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве», — сообщается в тексте программы.

В документе также уточняется способ проведения теста. Для него предлагается использовать алкотестер. Также специалисты Минздрава предлагают компаниям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минздрав назвал способы борьбы с курением на работе.