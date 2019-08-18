  1. Пятый канал
  4. Работодателям могут разрешить тестировать сотрудников на употребление алкоголя

Работодателям могут разрешить тестировать сотрудников на употребление алкоголя

, 3:31 Видео 15

С инициативой выступили специалисты Министерства здравоохранения России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Работодатели могут получить разрешение на тестирование сотрудников на употребление алкоголя. С инициативой выступило Министерство здравоохранения России, сообщает РИА Новости. Предполагается, что данная мера может помочь снизить количество несчастных случаев на производстве. Идея была опубликована в программе «Укрепление здоровья работающих».

«Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя. Цель тестирования — снижение количества несчастных случаев на производстве», — сообщается в тексте программы.

В документе также уточняется способ проведения теста. Для него предлагается использовать алкотестер. Также специалисты Минздрава предлагают компаниям организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Минздрав назвал способы борьбы с курением на работе.

Читайте также

+11° Днём +22°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!

Последние новости

3:58
Глушаков ответил на слова Дзюбы о «позорном» судействе в матче «Зенит» — «Ахмат»
3:31
Работодателям могут разрешить тестировать сотрудников на употребление алкоголя
3:00
Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!
2:36
Фото: Легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в США
2:11
Видео: Сергей Семак назвал «козлами» судей матча между «Зенитом» и «Ахматом»
1:43
«Сгорела, порезалась и поправилась»: Асмус подвела итоги отпуска на Мальдивах

Сейчас читают

День святого Евстигнея: что категорически нельзя делать 18 августа
«Морская нимфа»: Стефания Маликова восхитила подписчиков снимком с моря
Гороскоп на 18 августа: Ловите момент, Весы!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги