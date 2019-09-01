Актриса Ирина Алферова показалась на публике впервые за долгое время

Звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Ирина Алферова пришла на съемки ток-шоу на федеральном канале, которые были посвящены юбилею композитора Игоря Крутого. В этом году знаменитому музыканту исполнилось 65 лет. Актриса снималась в клипе на песню, написанную юбиляром и исполненную Александром Серовым. Артистка тепло поздравила старого друга с днем рождения и окунулась в воспоминания о прошлом.

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« Мы все были влюблены друг в друга », — поделилась звезда, описывая процесс съемок ролика.

По словам Ирины Алферовой, съемки в клипе на песню Игоря Крутого помогли ей «отомстить» бывшему супругу Александру Абдулову.

« Когда Серов пригласил меня, и мы должны были слушать песню, у меня было закрытие сезона в театре. Я оделась, меня причесали. Я очень хорошо выглядела. А у него был „Мерседес“, у единственного в Москве. Выхожу, стоит Серов у „Мерседеса“, а рядом Абдулов копается в машине. У него не завелся „Москвич“. А я сажусь в „Мерседес“ и понимаю: отомщена », — рассказала знаменитость.

На съемках ток-шоу все участники отметили — 68-летняя Ирина Алферова потрясающе выглядит для своего возраста. Актриса все такая же утонченная и элегантная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Алферова попала в «черный список» Украины.