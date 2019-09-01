  1. Пятый канал
  4. Видео: Поветкин поблагодарил поклонников за поддержку в бою с Фьюри в Лондоне

Видео: Поветкин поблагодарил поклонников за поддержку в бою с Фьюри в Лондоне

, 17:19 Эксклюзивное видео 36

39-летний российский боксер-тяжеловес выиграл схватку со счетом 117:111.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин поблагодарил поклонников за поддержку в бою с британцем Хьюи Фьюри, который он выиграл со счетом 117:111 в Лондоне. В результате сейчас российский спортсмен получил пояс чемпиона WBA.

«Всех благодарю за поддержку», сказал Поветкин в ролике, записанном специально для МИЦ «Известия».

Также актер Владимир Сычев, который находится вместе со спортсменом в Лондоне, отметил, что победа Александра Поветкина в данной схватке является значимой не только для самого бойца, но и для всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты назвали победу Поветкина ожидаемой, поскольку российский спортсмен во многом превосходит британца, а Фьюри попросту считается «опасным».

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +13°
66.49
-0.26 73.38
-0.58
Почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака — ответ астрологов

Последние новости

17:40
Видео: Ольга Бузова ночью на трассе устроила пляски в оранжевом топе
17:19
Видео: Поветкин поблагодарил поклонников за поддержку в бою с Фьюри в Лондоне
17:01
Актриса Ирина Алферова показалась на публике впервые за долгое время
16:45
«Красивые!» Танец Плющенко и Рудковской покорил фанатов — видео
16:21
Младенец умер в Калмыкии из-за химиката, которым родители обработали зерно
16:06
«Спасибо всем, кто переживал!»: Эвелина Бледанс рухнула с велосипеда — видео

Сейчас читают

«Амазонка!»: Похудевшая Ирина Дубцова вышла на пляж в леопардовом купальнике
«Без грима»: Юлия Высоцкая показала, как выглядит без макияжа — фото
«Ихтиандрик»: Максим Виторган сводил сына Платона в океанариум

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги