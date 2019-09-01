Видео: Поветкин поблагодарил поклонников за поддержку в бою с Фьюри в Лондоне

Бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин поблагодарил поклонников за поддержку в бою с британцем Хьюи Фьюри, который он выиграл со счетом 117:111 в Лондоне. В результате сейчас российский спортсмен получил пояс чемпиона WBA.

«Всех благодарю за поддержку», — сказал Поветкин в ролике, записанном специально для МИЦ «Известия».

Также актер Владимир Сычев, который находится вместе со спортсменом в Лондоне, отметил, что победа Александра Поветкина в данной схватке является значимой не только для самого бойца, но и для всей России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты назвали победу Поветкина ожидаемой, поскольку российский спортсмен во многом превосходит британца, а Фьюри попросту считается «опасным».