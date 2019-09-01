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  4. Трагически известная школа в Беслане станет памятником федерального значения

Трагически известная школа в Беслане станет памятником федерального значения

, 17:59 Видео 80

1 сентября 2004 года в истории России произошел один из самых жестоких терактов.

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Фото, видео : ИТАР-ТАСС/ Сергей Узаков

Статус памятника федерального значения планируют придать школе № 1 города Беслана в Северной Осетии, где в 2004 году произошел теракт. В настоящее время готовятся все необходимые для этого документы, сообщила в воскресенье, 1 сентября — в день 15-летней годовщины трагедии представитель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

«Это говорит о том, что объекты будут под охраной, защитой государства», — приводит ее слова «Экономика сегодня».

15 лет назад произошел один из самых жестоких терактов в истории России. Захват заложников в школе № 1 в тихом городке Беслан в Северной Осетии, в итоге, унес жизни 333 человек — среди них 186 детей. Трагедия поразила мир не только количеством жертв, но и своей жестокостью. Террористы удерживали заложников на протяжении двух с половиной суток, отказываясь идти навстречу властям и хоть как-то облегчить и без того тяжелое состояние людей.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронологию тех страшных дней.

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