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«Валить в одного»: Тимати подверг себя риску на отдыхе

, 6:25 Видео 259

Несмотря на то, что рэпер готовится во второй раз стать отцом, отказываться от экстремального досуга он не собирается.

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Фото, видео : Instagram @timatiofficial

Внимание любителей российской хроники приковано к паре рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой — влюбленные в скором времени ожидают ребенка. Однако это никак не сказывается на любви будущего отца к экстремальному отдыху. Проводя время на Мальдивах, рэпер похвастался поклонниками необычным способом серфинга.

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На своей странице в Instagram Тимати выложил видео, на котором он самостоятельно управляет небольшим катером, а после покидает его, чтобы покататься на волне, которая образуется за судном. Сам катер при этом продолжает движение без людей на борту. Перед тем как покинуть плавсредство рэпер зафиксировал руль обычной веревкой.

«Валить в одного — сделано», — подписал ролик артист.

Поклонники в комментариях мгновенно разделились на два лагеря. Одна половина подписчиков поддержала экстремальное развлечение любимого артиста, восхитившись его смелостью. Вторая половина фолловеров упрекнула Тимати за безрассудство — в случае неудачи он мог нанести серьезный вред своему здоровью.

Впрочем, и возлюбленная Тимати оказалась большой поклонницей водного экстрима — недавно 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова на поздних сроках беременности решила покататься на гидроцикле.

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