Невеста Тимати перед родами прокатилась на гидроцикле

«Чуть покаталась… Пока не отругали» , — подписала пост знаменитость.

Совсем скоро у рэпера Тимати и Анастасии Решетовой родится малыш. Влюбленная пара решила слетать в свой «последний» отпуск, ведь примерно через месяц ребенок полностью изменит ритм их жизни. Очевидно у всех женщин период беременности протекает по-разному: кто-то объедается солеными огурцами с мороженым, а кто-то совершает опрометчивые рискованные поступки. На Мальдивах невеста рэп-исполнителя с огромным животом устроила гонки в воде на гидроцикле и опубликовала фото действа в Instagram.

Поклонники Анастасии Решетовой пришли в ужас от халатного отношения к еще не родившемуся ребенку.

«На последних сроках как-то безответственно кататься на водном мотоцикле!»;

«Мне кажется, или она забывает, что беременна?!»

«Я думала, у тебя есть мозги!»

«Успеется еще. Это неоправданный риск», — утверждают подписчики.

Однако среди аудитории Анастасии Решетовой нашлось много любительниц экстрима, которые либо повторили в свое время подвиг невесты Тимати, либо восхитились смелостью беременной модели. Многие фанаты звезды отметили, что терпеть не могут людей, относящихся к беременности, как к болезни, при которой можно только лежать и не двигаться.

«Боевая, однако, мамаша!» — резюмировал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что невеста Тимати развеяла мифы вокруг своей беременности.