Сбившего водителя Porsche часто видели рядом с место ДТП

В Москве задержан водитель Porsche, который накануне сбил двоих детей и скрылся с места ДТП. Все произошло накануне вечером.

Момент наезда попал на камеры видеонаблюдения. Школьники катались на самокатах на выезде со двора. Водитель иномарки буквально протаранил детей. Мужчина даже не остановился, чтобы оказать помощь и скрылся.

В результате одного ребенка госпитализировали. Помощь другому медики оказали на месте. Водителя нашли по горячим следам. Он уже дает показания в полиции.

К слову, водителя Porsche и его приметный автомобиль часто видели во дворе, рядом с местом ДТП.

Машина каждый день здесь останавливалась. Три раза туда-сюда ездила», — рассказал очевидец наезда на детей.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео наезда на детей на Коломенской улице в Москве водителем Porsche.