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«Русский витязь»: Поветкин вернулся в Россию после победы над Хьюи Фьюри

, 11:11 Эфирная новость 74

На счету 39-летнего боксера 35 побед и лишь два поражения.

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Фото, видео : ТАСС/Alan Stanford, %-tv.ru

Российский боксер Александр Поветкин ночью 2 сентября вернулся из Лондона, где накануне одержал победу над британцем Хьюи Фьюри.

В аэропорту спортсмена встречали болельщики и родные. «Русский витязь», как еще называют Александра Поветкина, после годового перерыва вновь сможет претендовать на мировой титул. Победа над именитым соперником далась россиянину нелегко. На ринге он провел 12 раундов. Боксер жалеет лишь об одном, что так не удалось нокаутировать соперника.

«Может заострил внимание на ударе. Можно было получше как-то сделать, но голова не работала», — рассказал спортсмен.

Российский боксер после победы в Лондоне хочет сразиться на ринге с двоюродным братом поверженного соперника Тайсоном Фьюри. Всего на счету 39-летнего боксера 35 побед и лишь два поражения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Поветкин победил Фьюри в Лондоне и получил пояс чемпиона WBA.

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