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  4. Нового украинского министра образования высмеяли за безграмотность

Нового украинского министра образования высмеяли за безграмотность

, 12:15 112

29-летняя Анна Новосад попыталась продемонстрировать знание мовы, но что-то пошло не так.

Фото : 112.ua

Новоиспеченная глава Минобразования Украины Анна Новосад стала объектом насмешек за десятки ошибок в тексте, написанном ею на мове и опубликованном в Facebook. В нем она решила поблагодарить президента страны Владимира Зеленского и правительство за свое назначение на эту должность и за оказанное доверие.

Однако лучше бы Новосад этого не делала. Пользователи обнаружили, что, пытаясь продемонстрировать знание украинского, она использует слова русского языка, к которым добавляет буквы украинского алфавита. Например, слово «задачi», которое в украинском языке звучит как «завдання».

Некоторые подписчики Новосад не поленились и провели за чиновницу «работу над ошибками».

Facebook @olya.volkova

Пользователи отмечают, что в других ее постах ошибок не меньше.

29-летняя Новосад окончила гуманитарный лицей в Киеве, затем бакалавриат Национального университета «Киево-Могилянская академия» по специальности «политолог», получила степень магистра в голландском Маастрихте. Прошла стажировку в Испании, являлась стипендиатом фонда Сороса.

Как сама о себе сообщает Новосад, она свободно владеет несколькими языками, включая немецкий и английский. Но, по всей видимости, свой родной так и не освоила.

Пользователи с горечью отметили, что так называемая украинизация общества превращается в фарс, если мовой толком не владеет даже чиновница, напрямую отвечающая за образование и науку.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Миллионы граждан Незалежной, для которых русский родной, официально объявлены людьми второго сорта.

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