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  4. Зеленский привел сына на линейку в школу и «наехал» на журналистов

Зеленский привел сына на линейку в школу и «наехал» на журналистов

, 14:03 Видео 240

Первая леди Незалежной агрессивно закрыла объектив видеокамеры рукой.

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Фото, видео : vesti-ukr.com

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой привели в первый класс на линейку своего сына Кирилла. Так как эта частная Новопечерская школа в Киеве является элитной, то утром в понедельник, 2 сентября, здесь собрались журналисты, чтобы понаблюдать за отпрысками известных родителей.

Когда один из корреспондентов вежливо поинтересовался на русском языке, удастся ли задать главе государства вопрос, тот сам подошел к съемочной группе.

«Зачем вы моего сына снимаете?» — недовольным тоном спросил Зеленский также на русском языке.

В свою очередь первая леди, завидев видеокамеру журналистов, в агрессивной манере закрыла ее рукой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у жены Зеленского нашли пентхаус в Крыму, купленный в 2013 году за полцены.

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