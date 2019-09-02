Зеленский привел сына на линейку в школу и «наехал» на журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой привели в первый класс на линейку своего сына Кирилла. Так как эта частная Новопечерская школа в Киеве является элитной, то утром в понедельник, 2 сентября, здесь собрались журналисты, чтобы понаблюдать за отпрысками известных родителей.

Когда один из корреспондентов вежливо поинтересовался на русском языке, удастся ли задать главе государства вопрос, тот сам подошел к съемочной группе.

« Зачем вы моего сына снимаете? » — недовольным тоном спросил Зеленский также на русском языке.

В свою очередь первая леди, завидев видеокамеру журналистов, в агрессивной манере закрыла ее рукой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у жены Зеленского нашли пентхаус в Крыму, купленный в 2013 году за полцены.