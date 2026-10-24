Школьники будут отдыхать меньше: Минпросвещения определило сроки каникул новом учебном году

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 24 0

Первоклассникам повезло: для них предусмотрен дополнительный период отдыха в феврале.

Когда школьные каникулы в 2026/27 году. Сколько

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

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Школьники со второго класса, обучающиеся по четвертям, в новом учебном году будут отдыхать на один день меньше, чем в прошлом. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних и летних каникул составит 126 дней, следует из рекомендаций Минпросвещения России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В 2025 и 2026 годах школьники провели на каникулах 127 дней. Таким образом, продолжительность отдыха в 2026/27 учебном году сократится на один день.

Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние каникулы предлагается провести с 26 октября по 3 ноября. Зимний отдых запланирован с 31 декабря по 10 января.

Весенние каникулы рекомендовано провести с 27 марта по 4 апреля. После них школьников ждут летние каникулы — с 27 мая по 31 августа.

Для учеников первых классов предусмотрен дополнительный период отдыха. Он должен пройти с 15 по 21 февраля 2027 года.

При этом образовательные организации могут использовать непосредственно федеральный календарный учебный график либо составить собственный на его основе. При разработке расписания школы должны учитывать региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

Таким образом, рекомендованный календарь определяет основные периоды отдыха для школьников, обучающихся по четвертной системе. При этом конкретный график каникул может быть сформирован самой образовательной организацией с учетом предусмотренных условий.

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