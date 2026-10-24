Почти невидимые кровососы: Онищенко назвал переносчиков вируса Шамонда

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 53 0

Путь распространения патогена связан с насекомыми.

Как передается вирус Шамонда

Фото: www.globallookpress.com/Hecker/Sauer

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Онищенко: главные распространители вируса Шамонда — кровососущие мокрецы

Главные распространители вируса Шамонда — кровососущие мокрецы. Это крохотные насекомые, которых очень трудно увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на эпидемиолога, академика РАН Геннадия Онищенко.

«Передается он (вирус — Прим. ред.) через кровососущих мокрецов. Очень мелкие кровососущие, их не увидишь. Тем не менее, они переносчики. Это трансмиссивное заболевание среди животных. От одного животного эти кровососущие мокрецы перешли и заразили другого», — объяснил врач.

Ранее Онищенко оценил перспективы эпидемии вируса Шамонда в России. По его словам, реальной угрозы нет. Ранее во Франции пациент с тяжелым иммунодефицитом умер от этого патогена в начале октября.

Другой актуальный вопрос в эпидемиологии — ситуация с оспой обезьян. Ранее 5-tv.ru писал, что в мире могут возобновить вакцинацию от натуральной оспы. Последний раз вспышка была зафиксирована еще в XX веке, после чего людей стали прививать, однако сейчас вакцинация от этого штамма не проводится.

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Почти невидимые кровососы: Онищенко назвал переносчиков вируса Шамонда

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