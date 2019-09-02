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Более 1000 человек эвакуированы из петербургского бизнес-центра из-за возгорания

, 15:30 Видео 108

В самый разгар рабочего дня на одном из верхних этажей здания произошел пожар.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Порядка 1100 человек эвакуированы в понедельник, 2 сентября, из здания бизнес-центра «Эврика» в Невском районе Петербурга. По предварительным данным, в серверном помещении на 11-м этаже произошло возгорание на площади четыре квадратных метра.

На место ЧП прибыли более десяти пожарных расчетов. По словам очевидцев, в воздухе ощущается запах горелого пластика, однако ни дыма, ни огня не видно.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее 5-tv.ru передавал, как из полыхающего склада в Петербурге спасли четверых человек.

Более 1000 человек эвакуированы из петербургского бизнес-центра из-за возгорания

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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ВКонтакте @spb_today

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