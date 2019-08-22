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  4. Из полыхающего склада в Петербурге спасли четверых человек

Из полыхающего склада в Петербурге спасли четверых человек

, 15:56 Видео 340

Оказавшихся в огненной ловушке эвакуировали при помощи пожарных лестниц.

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Фото, видео : ВКонтакте @arseny_94, @dark_skull

Четверых человек спасли из горящего склада в Невском районе Петербурга сотрудники пожарной охраны.

Попавших в огненную ловушку в здании со сложной планировкой эвакуировали по пожарной лестнице.

Ранее ранг возгорания повысили до третьего — площадь пожара возросла до 500 квадратных метров. В момент начала пожара в помещениях находились две сотни человек, всех их удалось эвакуировать. По данным 5-tv.ru, в результате инцидента пострадал мужчина Азамат О., его госпитализировали с ожогами.

На кадрах с места инцидента видно, как из окон здания вырывается языки пламени. На Складской улице работают более 100 пожарных, к месту направили пожарный поезд.

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