Из полыхающего склада в Петербурге спасли четверых человек

Четверых человек спасли из горящего склада в Невском районе Петербурга сотрудники пожарной охраны.

Попавших в огненную ловушку в здании со сложной планировкой эвакуировали по пожарной лестнице.

Ранее ранг возгорания повысили до третьего — площадь пожара возросла до 500 квадратных метров. В момент начала пожара в помещениях находились две сотни человек, всех их удалось эвакуировать. По данным 5-tv.ru, в результате инцидента пострадал мужчина Азамат О., его госпитализировали с ожогами.

На кадрах с места инцидента видно, как из окон здания вырывается языки пламени. На Складской улице работают более 100 пожарных, к месту направили пожарный поезд.