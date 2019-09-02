Музыкальные рекорды: Как самый большой оркестр в мире исполнил гимн России в Петербурге

В Петербурге установили новый рекорд Гиннеса — российский гимн вживую исполнил самый большой оркестр в мире и хор в 40 тысяч человек. Так Северная столица отметила 75-летие одного из официальных государственных символов России.

На поле среди музыкантов работали три независимых свидетеля — это делегаты книги рекордов Гиннеса, профессиональные музыканты. Они пристально следили за качеством исполнения музыкального произведения. Это один из главных критериев для установки рекорда

За дирижерским пультом — музыкальный редактор современного исполнения главной песни России Павел Овсянников. Он первым прочел новый текст гимна страны. Сергей Михалков прислал ему стихи по факсу 27 декабря 2000 года.

О главной песне большой страны расскажет Иван Уваров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отметили День государственного флага.