Путину показали в школе Тулуна обновленные классы и исполнили песню

Президент России Владимир Путин, находящийся с рабочим визитом в Иркутской области, проинспектировал здание средней школы № 6 в городе Тулун, наиболее пострадавшем от летних паводков, сообщает ТАСС.

В учебном заведении 1952 года постройки поднявшаяся вода затопила весь первый этаж. Мебель в школьных классах, оборудование в мастерских и пищеблок пришли в негодность. К началу учебного года в здании был произведен масштабный ремонт.

Владимир Путин начал осмотр с территории школы, во время которого обратил внимание на два жилых дома неподалеку, находящихся в аварийном состоянии. Глава государства дал указание их расселить и снести, увеличив за счет этого пришкольную территорию.

« Их расселить нужно будет, снести и расширить территорию школы. Что вам будет нужно, то мы и сделаем — или дополнительный спортивный зал, или мастерские », — сказал Владимир Путин.

Президент РФ в ходе проверки хотел лично убедиться в соответствии здания учебного заведения всем установленным нормам. Владимир Путин осмотрел учебные классы, столовую и пищеблок, а также обновленный спортзал.

В кабинете музыки главу государства ожидал небольшой музыкальный сюрприз. Учащиеся исполнили для Владимира Путина казачью песню.

5-tv.ru

По завершении осмотра президенту доложили, что общая стоимость всех работ превысила 25 миллионов рублей, а на закупку нового оборудования было затрачено свыше 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область.