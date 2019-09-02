Школа мечты! Пансионат воспитанниц Минобороны России открыли в Петербурге

В России начался новый учебный год — за парты сели более 16 миллионов школьников. Это рекордный показатель.

Два миллиона детей пошли в первый класс. Настоящий демографический бум и он требует строительства дополнительных учебных заведений.

Сегодня распахнули двери 170 новых школ. Для примера, в Краснодаре открылись всего две, но в одной из них сформировано сразу 24 первых класса — от «А» до «Ш».

Учебный год обещает немало новшеств. Среди них — второй иностранный язык в средней школе и шахматы как обязательный предмет в начальной. На уроках труда дети осваивают робототехнику и 3D-моделирование. Интерактивные доски и электронные дневники стали привычными не только в городских, но и в сельских школах. В нескольких регионах протестируют «Культурный норматив» в младших и средних классах — обязательное посещение театров, кинотеатров и музеев.

От бальных танцев и фехтования до театрального искусства и верховой езды — такие предметы будут изучать в новом учебной заведении Петербурга — пансионе воспитанниц Минобороны.

О продолжении традиций расскажет Дмитрий Акимов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны раскрыло уникальные документы об освобождении Бухареста.