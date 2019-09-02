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Какую новую работу нашел Порошенко в Верховной раде

, 19:47 19

Бывший президент Украины вошел в комитет по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Фото : Facebook @petroporoshenko

Экс-президент Украины, а ныне народный депутат фракции «Европейская солидарность» нашел себе применение в Верховной раде. Петр Порошенко вошел в состав комитета по вопросам интеграции с Евросоюзом. Состав комитетов обновленного украинского парламента опубликован на официальном сайте Рады.

По мнению политолога Андрея Ваджры, эта должность нужна Порошенко, чтобы иметь хоть какой-то статус в Европе, хотя сам процесс евроинтеграции является для Украины тупиковым — за 30 лет ближе к Евросоюзу страна не продвинулась ни на шаг. То есть Порошенко просто нашли «хорошее место», считает эксперт.

«Когда при президентской должности он приезжал в Европу, были пустые залы в том же Брюсселе. Особенно в последние годы, когда его стали игнорировать. Порошенко стал хромой уткой, и к нему потеряли интерес. Он не рукопожатный и никому там не интересен. Естественно, что для экс-президента такое положение обидно и неприемлемо. С новой должностью он пытается это хоть как-то компенсировать», — сказал Ваджра в интервью ФАН.

К слову, политическая конкурентка Порошенко, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко в новой Раде будет заниматься вопросами социальной политики и защиты прав ветеранов. А лидер партии «Голос», известный музыкант Святослав Вакарчук стал членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждала обновленная Верховная рада в течение 16 часов — до половины третьего ночи — в первый день своей работы.

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