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Комсомольск-на-Амуре в ожидании пика наводнения

, 7:25 Эфирная новость 60

С воздуха хорошо видно, как вышедшие из берегов реки Амур и Уссури затапливают все новые территории.

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Фото, видео : © РИА Новости / Александр Янышев, 5-tv.ru

В Комсомольске-на-Амуре уже в ближайшие часы ждут пика наводнения. Хабаровский край заливает дождями. Уровень воды в реках уже превышает критические отметки.

Паводковая ситуация в отдельных районах Хабаровского края по-прежнему, тревожная. До многих населенных пунктов можно добраться только на лодке. Около сотни домов почти по крышу стоят в воде.

Вода медленно, но уверенно прибывает. Более десяти сантиметров в сутки. С воздуха хорошо видно, как вышедшие из берегов реки Амур и Уссури затапливают все новые территории. Автомобильные дороги заливает прямо на глазах у водителей.

За ситуацией в тонущем регионе следит Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах приезда Владимира Путина в Иркутскую область, которая постепенно приходит в себя после двух волн паводков.

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