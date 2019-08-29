Ушел из жизни известный российский актер Александр Числов

Советский и российский актер, снявшийся в эпизодах почти 150 фильмов, Александр Числов, скончался в четверг, 29 августа, на 55 году жизни. Об этом сообщает сайт Teleprogramm.pro со ссылкой на слова друга актера — Дениса Сердюкова.

По его словам, Числов ушел из жизни в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стало обострение пневмонии. Тем временем, по информации 5-tv.ru, у Числова был диагноз ВИЧ. С ухудшением состояния здоровья актер был госпитализирован в пятницу, 16 августа.

Александр Числов прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Сто дней до приказа», «Курочка Ряба», «Человек из будущего» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актера Сердюкова, ухаживающего за больным коллегой Числовым, заподозрили в корысти.