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  4. Ушел из жизни известный российский актер Александр Числов

Ушел из жизни известный российский актер Александр Числов

, 11:00 931

Информацию о смерти артиста в четверг, 29 августа, подтвердил его друг Денис Сердюков.

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Фото, видео : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Советский и российский актер, снявшийся в эпизодах почти 150 фильмов, Александр Числов, скончался в четверг, 29 августа, на 55 году жизни. Об этом сообщает сайт Teleprogramm.pro со ссылкой на слова друга актера — Дениса Сердюкова.

По его словам, Числов ушел из жизни в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках в Москве. По предварительной информации, причиной смерти стало обострение пневмонии. Тем временем, по информации 5-tv.ru, у Числова был диагноз ВИЧ. С ухудшением состояния здоровья актер был госпитализирован в пятницу, 16 августа.

Александр Числов прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Сто дней до приказа», «Курочка Ряба», «Человек из будущего» и многих других.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актера Сердюкова, ухаживающего за больным коллегой Числовым, заподозрили в корысти.

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