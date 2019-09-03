Россия и Монголия заключили бессрочный Договор о дружбе

Владимир Путин сегодня, 3 сентября, в Монголии с официальным визитом, приуроченным к 80 годовщине победы советских и монгольских войск в битве с японцами на реке Халхин-Гол.

Впрочем, отдав дань общей истории, лидеры двух стран быстро перешли к современной повестке, подписав более десятка соглашений. В том числе главный документ, причем бессрочный, о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кроме того, стороны договорились создать фонд инвестиционного сотрудничества. Обсудили оборонное и антитеррористическое взаимодействие. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова принять участие в модернизации сети железных дорог в Монголии и создании новых транспортных магистралей.

Виктор Синеок следил за переговорами в президентской юрте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.