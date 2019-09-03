  1. Пятый канал
  4. В «Одноклассниках» появилась маска дополненной реальности «Хабиб»

В «Одноклассниках» появилась маска дополненной реальности «Хабиб»

, 16:24 24

Запуск обновления состоялся в рамках подготовки к трансляции поединка российского бойца и его соперника Дастина Порье.

Фото : bookmaker-ratings.com.ua

В «Одноклассниках» появилась возможность примерить на себя маску дополненной реальности «Хабиб». Обновление позволит поклонникам действующего чемпиона UFC в легком весе провести собственный стрим в фирменной папахе.

«Мама, я танцую»: Сын Королевой и Тарзана зажег под песню группы #2Маши

Трансляция боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в «Одноклассниках» начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени. Следить за поединком можно будет не только в режиме реального времени, но и перематывать запись назад или переключаться на любой момент эфира.

«Одноклассники» стали первой социальной сетью, предоставившей своим пользователям такую возможность. Для ее реализации в прямой трансляции ОК разработали свой контейнер видео, который позволяет зрителю увидеть первый кадр после перемотки быстрее, чем в других подобных сервисах.

OK.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут снова сойтись в бою

Читайте также

+18° Днём +16°
Ночью +12°
66.91
0.29 73.20
0.03
Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Последние новости

17:18
Еще одна россиянка скончалась после купания в Турции
17:11
Как звезда «Последнего богатыря» Семчев похудел на 100 килограммов — фото
17:02
Во Владивостоке начал работу V форум СМИ России и Китая
16:54
Волочкова презентовала свою книгу в Москве в необычном платье
16:46
Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
16:42
Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве — видео

Сейчас читают

Пострадала во время жесткого секса: что произошло в московском отеле в роковую ночь?
Пугачева, Аллегрова, Натали и Кай Метов — как сильно изменились звезды 90-х
«Необычные детки»: астролог описала судьбу рожденных 3 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги