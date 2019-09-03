В «Одноклассниках» появилась маска дополненной реальности «Хабиб»

В «Одноклассниках» появилась возможность примерить на себя маску дополненной реальности «Хабиб». Обновление позволит поклонникам действующего чемпиона UFC в легком весе провести собственный стрим в фирменной папахе.

«Мама, я танцую»: Сын Королевой и Тарзана зажег под песню группы #2Маши

Трансляция боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье в «Одноклассниках» начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени. Следить за поединком можно будет не только в режиме реального времени, но и перематывать запись назад или переключаться на любой момент эфира.

«Одноклассники» стали первой социальной сетью, предоставившей своим пользователям такую возможность. Для ее реализации в прямой трансляции ОК разработали свой контейнер видео, который позволяет зрителю увидеть первый кадр после перемотки быстрее, чем в других подобных сервисах.

OK.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут снова сойтись в бою