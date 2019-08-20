Экспертиза подтвердила, что иркутская чиновница назвала «бичами» жертв наводнения в Тулуне

Независимая экспертиза подтвердила, что скандальные слова о «бичах» и «быдле» в адрес жертв паводка в Иркутской области были сказаны главой пресс-службы регионального правительства Ириной Алашкевич.

Экспертное заключение было запрошено телеканалом РЕН ТВ.

ren.tv

Журналисты предоставили специалистам две записи с голосом иркутской чиновницы — одна со скандальным высказыванием, другая с официальным заявлением.

«Голоса фигурантов женского пола в файлах идентичны и принадлежать одному лицу», — говорится в документе.

Ранее сама Лашкевич прокомментировала публикацию скандальной аудиозаписи, на которой женщина с похожим голосом называет пострадавших от наводнения в Иркутской области «бичами» и «быдлом». Сотрудница администрации губернатора региона призвала дождаться результатов экспертизы в рамках проверки, которую инициировал ее начальник — глава региона Сергей Левченко.

Скандальная запись, на которой жертв наводнения в Тулуне оскорбляет женский голос, была опубликована в сети.