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  4. Экспертиза подтвердила, что иркутская чиновница назвала «бичами» жертв наводнения в Тулуне

Экспертиза подтвердила, что иркутская чиновница назвала «бичами» жертв наводнения в Тулуне

, 17:45 Фото 135

Руководитель пресс-службы администрации Иркутской области Ирина Алашкевич оказалась в центре скандала после публикации аудиозаписи, на которой женский голос неуважительно отзывается о жителях Тулуна.

Фото : ВКонтакте @Ирина Алашкевич

Тема:
Паводок в Иркутской области 70

Независимая экспертиза подтвердила, что скандальные слова о «бичах» и «быдле» в адрес жертв паводка в Иркутской области были сказаны главой пресс-службы регионального правительства Ириной Алашкевич.

Экспертное заключение было запрошено телеканалом РЕН ТВ.

ren.tv

Журналисты предоставили специалистам две записи с голосом иркутской чиновницы — одна со скандальным высказыванием, другая с официальным заявлением.

«Голоса фигурантов женского пола в файлах идентичны и принадлежать одному лицу», — говорится в документе.

Ранее сама Лашкевич прокомментировала публикацию скандальной аудиозаписи, на которой женщина с похожим голосом называет пострадавших от наводнения в Иркутской области «бичами» и «быдлом». Сотрудница администрации губернатора региона призвала дождаться результатов экспертизы в рамках проверки, которую инициировал ее начальник — глава региона Сергей Левченко.

Скандальная запись, на которой жертв наводнения в Тулуне оскорбляет женский голос, была опубликована в сети.

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