Бари Алибасов отравился неизвестным токсичным веществом

Бари Алибасов оказался в руках врачей скорой помощи — по предварительным данным, продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб и воду. Он выпил жидкость и получил сильный ожог пищевода — для спасения его жизни понадобилась помощь врачей скорой помощи и токсикологов. Сейчас продюсер в сопровождении медиков направляется в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о семейных проблемах Алибасова — Бари Каримович поссорился с единственным сыном Бари-младшим из-за того, что в эфире телешоу неожиданно встал на сторону бывшей невестки Виолетты Гришиной. Впрочем, позже Алибасов-старший извинился перед сыном.