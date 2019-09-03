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  4. Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов «дела 27 июля»

Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов «дела 27 июля»

, 20:39 33

Егору Жукову и Сергею Фомину изменена мера пресечения по ходатайству следствия.

Фото : ТАСС/ Савостьянов Сергей

Басманный суд Москвы во вторник, 3 сентября, изменил меру пресечения двум фигурантам «дела 27 июля» Егору Жукову и Сергею Фомину. По ходатайству следствия они отпущены из СИЗО под домашний арест.

Следственный комитет отмечает, что в процессе расследования была установлена непричастность Егора Жукова к массовым беспорядкам в Москве и уголовное преследование в его отношении по соответствующей статье было прекращено. При этом был выявлен другой эпизод преступной деятельности подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

«По данным следствия, в 2017 году Жуков разместил на своем канале на видеохостинге „Ютуб“ видеозаписи, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК РФ просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест.

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Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов «дела 27 июля»

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