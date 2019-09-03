СК РФ просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест

Следственный комитет РФ выступил с ходатайством в суде об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест двум фигурантам «дела 27 июля» Егору Жукову и Сергею Фомину, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент расследование дела о массовых беспорядках в центре Москвы продолжается. Следователям предстоит установить роль каждого из участников незаконных акций в произошедших событиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев, распыливший газ на полицейских, раскаялся в суде. Обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти продлен арест еще на полгода. Дело рассматривается в особом порядке.