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  4. СК РФ просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест

СК РФ просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест

, 14:14 96

Следствие устанавливает роли участников незаконных акций Егора Жукова и Сергея Фомина в событиях 27 августа.

Фото : СК РФ

Следственный комитет РФ выступил с ходатайством в суде об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест двум фигурантам «дела 27 июля» Егору Жукову и Сергею Фомину, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящий момент расследование дела о массовых беспорядках в центре Москвы продолжается. Следователям предстоит установить роль каждого из участников незаконных акций в произошедших событиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант «дела 27 июля» Иван Подкопаев, распыливший газ на полицейских, раскаялся в суде. Обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти продлен арест еще на полгода. Дело рассматривается в особом порядке.

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