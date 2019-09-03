Почему Юлия Тимошенко не пришла на заседание Рады

Юлия Тимошенко не голосовала во вторник, 3 сентября в Верховной раде Украины за снятие депутатской неприкосновенности. Как сообщил депутат и однопартиец Тимошенко Валентин Наливайченко, глава партии «Батькивщина» отсутствовала на заседании из-за горя в семье. Он не стал уточнять, что именно случилось, сказав лишь, что позже Юлия Владимировна расскажет все сама.

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Тем временем журналисты выяснили, что в Днепре (бывший Днепропетровск) скончалась дочь главы местного отделения «Батькивщины» Антонины Ульяхиной – 47-летняя Татьяна. Покойная приходится Юлии Тимошенко двоюродной сестрой. Как пишет днепропетровская газета «Наше мисто», похороны проходили 3 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что закон об отмене депутатской неприкосновенности Верховная рада приняла 373-мя голосами при необходимых 300.