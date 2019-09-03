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Сюткин рассказал, какие хиты исполнит на фестивале «Наши в городе»

, 23:01 Эксклюзивное видео 24

Музыкант признался в любви к российской столице и пояснил, что в его репертуаре множество песен о Москве.

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Фото, видео : © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Певец Валерий Сюткин рассказал, какие хиты планирует исполнить на фестивале «Наши в городе». Этот грандиозный музыкальный фестиваль приурочен к Дню Москвы и пройдет 7-го и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова в центре столицы.

«Перед вами артист, который этот город любит, потому что он в нем родился и живет всю жизнь. Я пою песни о Москве в разных ипостасях. И старые проверенные временем, и новые поем <…> Безусловно „Московский бит“, безусловно „Стиляга из Москвы“, безусловно „Москва-Нева“», — перечислил Валерий хиты, посвященные столице.

Кроме того, певец рассказал, что по желанию публики может исполнить и эстрадную классику о Москве, такую как «Я шагаю по Москве» и «Московские окна».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сукачев и Галанин пригласили любителей рока на фестиваль «Наши в городе».

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