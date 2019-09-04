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  4. Видео: 80-летняя жительница Ленобласти стала звездой Instagrаm

Видео: 80-летняя жительница Ленобласти стала звездой Instagrаm

, 7:27 Эфирная новость 51

Весь мир покорили рисунки Юлии Алешичевой.

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Фото, видео : Instagram @girl_from_1938, 5-tv.ru

Стать звездой Instagram в 80 лет. Всемирную славу «девушке из 38-го» принесло увлечение вышивкой и рисованием. Именно необычные рисунки жительницы Ленинградской области Юлии Алешичевой вызвали столь огромный интерес интернет-пользователей, ее Русская Венера и древнегреческий Геракл теперь украшают футболки жителей Нью-Йорка, Вены, Токио и Москвы.

Самые известные работы «инстабабушки» выставлялись на Петербургском экономическом форуме. В чем секрет такой популярности — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фермер из Ленобласти победила в конкурсе «Миссис Россия». 25-летняя Дарья Яковлева получила награду в номинации «Миссис Интернет».

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