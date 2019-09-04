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  4. Найдены тела пилотов разбившегося на Северном Кавказе Су-25

Найдены тела пилотов разбившегося на Северном Кавказе Су-25

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Официального подтверждения об обнаружении не поступало.

Фото : © РИА Новости / Виталий Тимкив

Два пилота разбившегося в Ставрополье Су-25 были обнаружены без признаков жизни, сообщает источник 5-tv.ru. По предварительным данным, погибшие — военнослужащие Юрий Б. и Артем Л. из города Буденновск. Официального подтверждения информации на данный момент не поступало.

Штурмовика Су-25УБ рухнул днем 3 сентября в 38 километрах от аэродрома Буденновск, недалеко от села Чернолесское. Практически сразу удалось обнаружить обломки упавшего самолета, позже спасатели с воздуха заметили на земле два парашюта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве.

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Найдены тела пилотов разбившегося на Северном Кавказе Су-25

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