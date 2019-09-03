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  4. Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве — видео

Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве — видео

, 16:42 Эксклюзивное видео 1 383

О пострадавших в результате авиационного происшествия не сообщается. Пассажиров эвакуируют.

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Фото, видео : ТАСС/ Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, два пассажирских самолета столкнулись во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным пострадавших нет. Это подтверждают и пассажиры одного из бортов.

Известно, что одно из воздушных судов должно было отправиться в Пекин. На его борту находились 230 человек. В этот момент происходила буксировка другого борта, что привело к столкновению. Самолеты зацепились крыльями и получили незначительные повреждения.

Пассажиров эвакуировали и вернули в здание аэропорта «Шереметьево». Для них авиаперевозчик готовит резервный борт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в самолете, вылетавшем из Самары на Кипр, треснуло стекло.

Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево» в Москве — видео

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