Как стало известно 5-tv.ru, два пассажирских самолета столкнулись во вторник, 3 сентября, в московском аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным пострадавших нет. Это подтверждают и пассажиры одного из бортов.

Известно, что одно из воздушных судов должно было отправиться в Пекин. На его борту находились 230 человек. В этот момент происходила буксировка другого борта, что привело к столкновению. Самолеты зацепились крыльями и получили незначительные повреждения.

Пассажиров эвакуировали и вернули в здание аэропорта «Шереметьево». Для них авиаперевозчик готовит резервный борт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в самолете, вылетавшем из Самары на Кипр, треснуло стекло.