«Чуть не проспала»: Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать»

Настасья Самбурская на своей странице в Instagram разместила новое видео, в котором продолжает высмеивать феномен «яжемать». 32-летняя звезда сериала «Универ» в очередной раз предстала перед подписчиками в образе Матери Миланки.

В первом эпизоде растрепанная женщина в халате внезапно просыпается и благодарит плачущую дочь за то, что вовремя разбудила. Мамаша хватает молоток и начинает им долбить в стену соседям.

«Ну что, твари, приятно вам?! Это вы мне еще ничего не сделали! С воскресеньем!» — верещит довольная Мать Миланки.

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Во втором сюжете ролика «яжемать» звонит в ресурсоснабжающую организацию, чтобы узнать о задолженности за потребленную электроэнергию. Голос на другом конце отвечает, что у матери одиночки не оплачены счета на сумму 20 тысяч рублей и к ней направлен электрик для отключения от домовой сети. Мать Миланки спрашивает у диспетчера, когда наконец прибудет монтер и сетует на то, что ждет его с самого утра и у нее все готово.

«Так, дочь, щас дядя электрик придет, между нами искра пробежит. Я для этого выглядеть должна хорошо. Щас пойду, как в „Красотке“, начну наряд примерять», — говорит ребенку «яжемать».

Женщина забегает в комнату, где стоит коляска с ребенком в сарафане «прощай, молодость» и начинает, красуясь, выплясывать. Как бы понимая, что дочери не понравился наряд, «мать Миланки» делает вывод — в халате было лучше.

Многие подписчики Настасьи Самбурской отметили, что ролик «просто супер». Некоторые пользователи добавили, что это стопроцентное попадание в целевую аудиторию актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская обнаружила свое фото на сайте знакомств.