  1. Пятый канал
  4. «Чуть не проспала»: Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать»

«Чуть не проспала»: Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать»

, 17:24 Видео 67

Звезда сериала «Универ» на своей странице в Instagram продолжает высмеивать странное порой поведение некоторых матерей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @samburskaya

Настасья Самбурская на своей странице в Instagram разместила новое видео, в котором продолжает высмеивать феномен «яжемать». 32-летняя звезда сериала «Универ» в очередной раз предстала перед подписчиками в образе Матери Миланки.

В первом эпизоде растрепанная женщина в халате внезапно просыпается и благодарит плачущую дочь за то, что вовремя разбудила. Мамаша хватает молоток и начинает им долбить в стену соседям.

«Ну что, твари, приятно вам?! Это вы мне еще ничего не сделали! С воскресеньем!» — верещит довольная Мать Миланки.

«Перфект для 28 лет»: Поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы

Во втором сюжете ролика «яжемать» звонит в ресурсоснабжающую организацию, чтобы узнать о задолженности за потребленную электроэнергию. Голос на другом конце отвечает, что у матери одиночки не оплачены счета на сумму 20 тысяч рублей и к ней направлен электрик для отключения от домовой сети. Мать Миланки спрашивает у диспетчера, когда наконец прибудет монтер и сетует на то, что ждет его с самого утра и у нее все готово.

«Так, дочь, щас дядя электрик придет, между нами искра пробежит. Я для этого выглядеть должна хорошо. Щас пойду, как в „Красотке“, начну наряд примерять», — говорит ребенку «яжемать».

Женщина забегает в комнату, где стоит коляска с ребенком в сарафане «прощай, молодость» и начинает, красуясь, выплясывать. Как бы понимая, что дочери не понравился наряд, «мать Миланки» делает вывод — в халате было лучше.

Многие подписчики Настасьи Самбурской отметили, что ролик «просто супер». Некоторые пользователи добавили, что это стопроцентное попадание в целевую аудиторию актрисы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская обнаружила свое фото на сайте знакомств.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +11°
66.50
-0.41 73.06
-0.14
Гороскоп на 4 сентября: Раки, освободите мозги!

Последние новости

17:51
Стало известно о сразу двух операциях Григория Лепса
17:38
Денис Лебедев считает, что в бою с Емельяненко у Кокляева есть шанс!
17:24
«Чуть не проспала»: Самбурская выложила в сеть новую серию пародии «яжемать»
17:10
Пассажирский поезд протаранил легковушку в Ленобласти, есть жертвы
17:01
Представитель Бузовой объяснил ситуацию с долгами ее отца
16:47
Правительство Украины согласилось уволить Кличко с поста мэра Киева

Сейчас читают

Видео: с модели на подиуме слетел бюстгальтер — ее реакции можно позавидовать
Да будет бой! Александр Емельяненко сразится с Михаилом Кокляевым
«Перфект для 28 лет»: Поклонники Пугачевой обсуждают фото помолодевшей певицы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги