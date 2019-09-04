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  4. Денис Лебедев считает, что в бою с Емельяненко у Кокляева есть шанс!

Денис Лебедев считает, что в бою с Емельяненко у Кокляева есть шанс!

, 17:38 Эксклюзивное интервью 37

Экс-чемпион мира по версии WBA и IВF дал оценку предстоящему поединку между бойцом ММА и тяжелоатлетом.

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Фото, видео : ВКонтакте @koklyaevmisha, ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Александр Емельяненко анонсировал бой с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Дата и место проведения состязания еще не известны. Однако уже сейчас в стране бурно обсуждают предстоящее спортивное событие. Денис Лебедев — профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF — специально для 5-tv.ru дал оценку предстоящему поединку между бойцом ММА и известным мастером спорта по тяжелой атлетике.

«Все говорит о том, что победит Емельяненко. По правилам бокса же соревнования. Но это супертяжелый вес, и сюрпризы бывают всегда. 90 на 10. Но 10 — это не „ноль“ и не „один“ — это тоже шанс», — сказал Лебедев.

По его словам, предстоящий бой Емельяненко и Кокляева нельзя считать основанным на каком-либо конфликте.

«Чтобы вы понимали — ребята между собой дружат. Это только спорт. Никаких амбиций и оскорблений здесь не будет. Кокляев решил, может быть, что-то доказать себе. Миша — замечательный человек, хороший спортсмен, отличный пример для молодежи. Но бокс — это не игрушки. Я очень уважаю Мишу и люблю. Он старается, неплохо тренируется. Но нет. Вероятнее всего победит Емельяненко», — прогнозирует Денис Лебедев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписан контракт на бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

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