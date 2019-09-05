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  4. Звезду сериала «СашаТаня» загримировали под очень-очень крупную женщину — фото

Звезду сериала «СашаТаня» загримировали под очень-очень крупную женщину — фото

, 1:01 Фото 117

Поклонники Валентины Рябцовой еле оправились от шока, увидев новые снимки актрисы в соцсетях.

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Фото, видео : Instagram @yalav

Звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ» Валентина Рубцова напугала поклонников внезапным превращением из изящной спортивной женщины в жизнерадостную стокилограммовую мадам. Пользователи соцсетей ужаснулись, увидев на странице актрисы в Instagram новую фотографию, и только пролистав снимки, облегченно выдохнули — на другом фото показан процесс наложения специального силиконового грима, который добавил Валентине лишние килограммы.

Instagram @yalav

«На фотографиях получаюсь не очень хорошо. ️Но в жизни выгляжу намного хуже», — пошутила актриса в комментарии к снимку.

Instagram @yalav

Оправившиеся от шока подписчики поддержали ее тон и тоже принялись подтрунивать.

«Мамааааа!»

«Аааа!!! Вот это превращение!!!»

«Когда пришла домой и сняла утяжку».

«Я говорил, йога до добра не доведет…»

«Хотелось бы мне примерять ваш образ „толстушки“ и посмотреть на реакцию мужа. Валюша, вы просто прекрасны!» — пишут поклонники Рубцовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для поддержания фигуры и здоровья 41-летняя Валентина Рубцова серьезно занимается спортом и постоянно делится в соцсетях своими невероятными достижениями.

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