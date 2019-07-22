41-летняя звезда «САШАТАНЯ» впечатлила фанатов физической формой — видео

, 17:05 Видео 24

Валентина Рубцова встала в стойку на голове и показала шпагат.

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Фото, видео : Instagram @yalav

Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «САШАТАНЯ», выложила в Instagram видео, на котором продемонстрировала сложные физические упражнения. Актриса встала в стойку на голове и выполнила шпагат.

«Ежедневная работа над собой начинается с хорошего пинка под одно место и с „не могу и не хочу“! Мои мышцы настолько жесткие, что, если их не растягивать дня три, считай, что начинаешь с нуля. Так что в моем случае только тренинг и муштра!» — подписала публикацию артистка.

По словам знаменитости, у нее проблемы со спиной, поэтому без занятий гимнастикой она вынуждена будет передвигаться, как «робот Вертер». Поклонники поразились растяжке и силе своей любимицы. Подписчики пришли в восторг от физподготовки звезды.

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«Пупсик, ты просто космос!»

«Вот это сила! Молодец!»

«Вот это фигурка!» — восхищаются фолловеры.

41-летняя Валентина Рубцова серьезно следит за своим здоровьем и внешностью. Недавно актриса похвасталась фигурой в купальнике и выложила фотографию на фоне бассейна. Поклонники отметили стройность и подтянутость знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Рубцова перепугала поклонников последствиями перелета.

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