Почему жена Преснякова отдыхает на турецком курорте без мужа?

Жена внука Аллы Пугачевой Алена Краснова объяснила пытливым подписчикам, почему наслаждается сентябрьским солнцем в Турции в одиночестве — без своего супруга Никиты Преснякова.

22-летняя красавица мудра для своих лет. Алена уверена, что иногда отдых врозь идет на благо отношений, и поспешила заверить скептиков, что у нее с мужем все прекрасно.

« В наших отношениях царит гармония, любовь, доверие и уважение друг к другу. Это важные факторы, без которых раздельный отдых никогда бы не реализовался. Да что уж там, нормальные отношения тоже. Мы не устаем друг от друга, наоборот, позволяем себе соскучиться еще сильнее », — написала она в Instagram, добавив фото с пляжа.

Девушка отметила, что она также доверяет супругу, «давая свое согласие на уикенд с мальчишками».

« Конечно, в каждой паре все индивидуально, но в нашем случае это только „подогревает“ отношения », — резюмировала она.

Instagram @alenaakrasnova

Алена поинтересовалась у подписчиков, что они думают по поводу раздельного отдыха. Подавляющее большинство представительниц женского пола согласились, что именно таким образом они и освежают отношения.

« После 19 лет брака пришла к выводу, что я тоже иногда «за» , — написала одна из них.

« В этом и секрет здоровых отношений », — подчеркнула другая.

« Плюсую, пусть мой парень это тоже увидит », — воскликнула третья.

Однако нашлись и отчаянные влюбленные, не готовые к отпуску врозь.

« Я без мужа и дня не могу. Помню, поехала в гости с ночевкой к брату, и в глубокую ночь вернулась домой, муж говорит: «Ты чего приехала так поздно?», а я ему: «Не могу без тебя и дня », — поделилась одна из подписчиц.

« Алена! Вы умны не по годам! У Вас прекрасное воспитание и семья! Мира, здоровья всем вашим близким и вам с Никитой! » — пожелали девушке фолловеры.

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