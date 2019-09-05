Почему жена Преснякова отдыхает на турецком курорте без мужа?

Жена внука Аллы Пугачевой Алена Краснова объяснила пытливым подписчикам, почему наслаждается сентябрьским солнцем в Турции в одиночестве — без своего супруга Никиты Преснякова.
22-летняя красавица мудра для своих лет. Алена уверена, что иногда отдых врозь идет на благо отношений, и поспешила заверить скептиков, что у нее с мужем все прекрасно.
«В наших отношениях царит гармония, любовь, доверие и уважение друг к другу. Это важные факторы, без которых раздельный отдых никогда бы не реализовался. Да что уж там, нормальные отношения тоже. Мы не устаем друг от друга, наоборот, позволяем себе соскучиться еще сильнее», — написала она в Instagram, добавив фото с пляжа.
Девушка отметила, что она также доверяет супругу, «давая свое согласие на уикенд с мальчишками».
«Конечно, в каждой паре все индивидуально, но в нашем случае это только „подогревает“ отношения», — резюмировала она.
Instagram @alenaakrasnova
Алена поинтересовалась у подписчиков, что они думают по поводу раздельного отдыха. Подавляющее большинство представительниц женского пола согласились, что именно таким образом они и освежают отношения.
«После 19 лет брака пришла к выводу, что я тоже иногда «за», — написала одна из них.
«В этом и секрет здоровых отношений», — подчеркнула другая.
«Плюсую, пусть мой парень это тоже увидит», — воскликнула третья.
Однако нашлись и отчаянные влюбленные, не готовые к отпуску врозь.
«Я без мужа и дня не могу. Помню, поехала в гости с ночевкой к брату, и в глубокую ночь вернулась домой, муж говорит: «Ты чего приехала так поздно?», а я ему: «Не могу без тебя и дня», — поделилась одна из подписчиц.
«Алена! Вы умны не по годам! У Вас прекрасное воспитание и семья! Мира, здоровья всем вашим близким и вам с Никитой!» — пожелали девушке фолловеры.
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