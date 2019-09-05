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Видео: Вылетевший на тротуар грузовик покалечил пять бабушек в Казани

, 21:13 Внимание: шокирующие кадры! 20

Машина сбила людей, торгующих с ящиков возле рынка. Момент аварии попал на видео.

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Фото, видео : ВКонтакте @typical_chist2

Пять человек пострадали под колесами вылетевшего на тротуар грузовика в Казани. ЧП произошло около 16 часов в четверг, 5 сентября. Как видно на появившейся в соцсетях записи, машина пробила металлическое заграждение возле рынка Ала-Дим и сбила торговавших там с ящиков женщин. Кроме того, грузовик зацепил припаркованную у тротуара легковушку.

В Минздраве Татарстана сообщили Интерфаксу, что пострадавшие — в основном пожилые люди, все они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Состояние пациентов врачи оценивают как средней тяжести.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы. Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Lada сбивает на тротуаре женщину с коляской в Санкт-Петербурге.

Видео: Вылетевший на тротуар грузовик покалечил пять бабушек в Казани

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ВКонтакте @typical_chist2

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ВКонтакте @typical_chist2

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ВКонтакте @typical_chist2

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