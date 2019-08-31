Lada переехала коляску на тротуаре: Момент ДТП в Петербурге попал на видео

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент аварии, произошедшей в Петербурге около 17 часов в субботу, 31 августа. Автомобиль после ДТП на перекрестке вылетел на тротуар, где сбил женщину с коляской возле автобусной остановки. ЧП произошло на пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова.

На кадрах видно, как на перекрестке столкнулись два авто: каршеринговая машина марки Renault и Lada 2114. От удара отечественная машина вылетела на пешеходную часть дороги и буквально проехала по коляске. Тем временем сообщается, что ребенок чудом остался жив. Мать же, по неподтвержденной информации, получила перелом ноги.

Также есть информация, что был травмирован и водитель Lada. Ему медики оказали помощь на месте. Вместе с тем, по словам очевидцев, водитель каршеринговой иномарки с места аварии скрылся. Что стало причиной ДТП пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком на трассе в Омской области.