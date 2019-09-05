Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Бывший главный аналитик ЦРУ по России, политолог и дипломат Джордж Биби в своей книге рассказал о том, что президент РФ Владимир Путин предупредил американского лидера Джорджа Буша-младшего об угрозе за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщает ТАСС.

По его словам, глава российского государства позвонил своему коллеге и сообщил о признаках «чего-то давно готовившегося».

« За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, „чего-то давно готовившегося“ и исходившего из Афганистана. Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку », — пишет Джордж Биби.

Агентство отмечает, что на сайте Кремля 10 сентября 2001 года была опубликована информация о прошедшем телефонном разговоре лидеров России и США по инициативе американской стороны. В тексте было указано, что президенты обеих стран обсуждали подготовку к личной встрече на саммите АТЭС в Шанхае.

В следующий раз Владимир Путин позвонил Джорджу Бушу уже после трагических событий 11 сентября и выразил слова поддержки. Еще одна беседа прошла 12 сентября и была посвящена той же теме.

Президент США в день трагедии ездил по стране и вернулся в Вашингтон не сразу. В Америке после произошедших терактов шли бурные дискуссии на тему информационной осведомленности властей о террористических угрозах и отсутствия принятия должных мер по обеспечению безопасности.

Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах в 2011 году призналась, что Владимир Путин предупреждал Джорджа Буша об опасности еще в июне 2001 года во время встречи на высшем уровне в Любляне.

Президент России, по словам Райс, тогда отмечал, что лишь вопрос времени, как скоро боевики «Аль-Каиды»* перейдут к конкретным действиям. Экс-госсекретарь подчеркнула, что Владимир Путин «был прав» и в США не придали должного значения его словам, списав их на «горький осадок, оставшийся у россиян» после афганской войны в 1980-х годах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в организации терактов 11 сентября готов дать показания в суде.

*—запрещена в РФ.