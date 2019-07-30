Обвиняемый в организации терактов 11 сентября готов дать показания в суде

Обвиняемый в организации терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед сообщил через своих адвокатов суду, что готов дать показания. Предполагаемый преступник может выступить против Эр-Рияда и поддержать тех, кто считает Саудовскую Аравию причастной к произошедшей трагедии, при условии отмены смертного приговора, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Коллективный иск к Эр-Рияду, направленный от имени более 800 человек, среди которых пострадавшие в терактах и родственники погибших, рассматривается в федеральном суде района Манхэттен. Потерпевшие в 2017 году обвинили власти Саудовской Аравии в поддержке террористов группировки «Аль-Каида»*, ответственной за произошедшее.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида»* захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий авиалайнер террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлено местонахождение предполагаемого заказчика взрыва в метро Петербурга.

* — запрещена в РФ.