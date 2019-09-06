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Беглов напомнил петербуржцам о Едином дне голосования 8 сентября

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Глава города обратился к жителям Северной столицы с просьбой выделить всего лишь 30 минут личного времени, которые в дальнейшем определят судьбу региона.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Глава Петербурга Александр Беглов призвал горожан не оставлять без внимания Единый день голосования 8 сентября, после которого определится дальнейшая судьба Северной столицы. С таким заявлением градоначальник выступил во время эфира программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

«8 сентября пройдут очень важные выборы для нашего города. Выборы губернатора и выборы депутатов местного самоуправления. Выбирается новая команда. Команда, которая в течение пяти лет должна будет обустроить город, должна будет создать комфортные условия для проживания. Я прошу вас, ленинградцы и петербуржцы, потратьте 30 минут личного времени», — обратился Беглов.

Выборы главы города на Неве пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Срок полномочий губернатора Петербурга — пять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный советский и российский режиссер театра и кино Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов на должность губернатора Северной столицы.

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